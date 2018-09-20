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Antalya'da kadınlar plajına yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesince Finike ilçesinde oluşturulan kadınlar plajını, 3 ayda aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 60 bin kişinin kullandığı bildirildi.

Antalya'da kadınlar plajına yoğun ilgi

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kadınlara yaptığı pozitif ayrımcılığın örneklerinden olan kadınlar plajı hizmetinin büyük beğeni topladığı belirtildi.

Açıklamada, 2014'te Sarısu Kadınlar Plajıyla Türkiye'nin ilk ve tek kadın yaşam alanını oluşturan belediyenin, Alanya ve Finike ilçelerinde de aynı hizmeti vermeye başladığı hatırlatıldı.

Her türlü konforun yer aldığı 5 yıldızlı plajların kadınların gözdesi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 "Finike'nin en güzel koylarından 8,5 hektarlık Barbaros Hayrettin Koyu'ndaki mesire alanı, doğal yapısı korunarak kadınlara özel bir plaj haline getirildi. Antalya'nın 3'üncü kadınlar plajı olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, yaz sezonu boyunca doldu taştı. Sadece Finike merkezindeki değil Finike kırsalı, Demre, Kumluca ve Elmalı'dan kadınlar da plaja akın etti. Plaj, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekti. 16 Eylül'de sezonu kapatan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, 3 ayda 60 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladı."

Plajda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocukların güvenle denizden faydalandığı da vurgulanan açıklamada, sağlanan ücretsiz servis olanaklarıyla plajlara kolaylıkla ulaşılabildiği bildirildi. 

Finike, Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre'den kadınlar plajına her 2 saatte araç kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Plajda her biri 100 metrekare olan 3 ahşap iskele, şezlong, duş, soyunma kabinleri, tuvaletler, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor." ifadesine de yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #finike ilçesi #kadınlar plajı
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