Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Antalya'da kapkaç zanlısı yakalandı

Durakta bekleyen kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da kapkaç zanlısı yakalandı

 Antalya'da durakta bekleyen kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde durakta otobüs bekleyen Şengül Sezer'in yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer'in ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kapkaç olayını gerçekleştiği öne sürülen Suriye uyruklu B.S. kısa sürede gözaltına alındı.
Sezer, önce ne olduğunu anlayamadığını, kolyesinin çalındığını fark edince polise haber verdiklerini belirterek, "Çok korktum. Hırsızı kısa sürede yakalayan polisimizden Allah razı olsun." dedi.
Sezer'in eşi ise genç yaştaki insanların suça karışmasına üzüldüklerini belirtti.
Suçunu itiraf eden şüphelinin, yaşanan kovalamaca sırasında attığı kolyenin yerini polise gösterdiği belirtildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #hırzılık #kapkaç #kolye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.