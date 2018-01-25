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Antalya'da kar ve tipi

Trafiğe kapatılan yolda kalan araçları kurtarma çalışması başlatıldı

Antalya'da kar ve tipi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akseki ilçesi Cevizli Kavşağı'ndan itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi sıfıra düştü.

Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı.

Trafiğe kapatılan yolda kalan araçları kurtarma çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bölgede, tuzlama çalışması yaptı.

Cevizli Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı
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