ABD'den Afrin açıklaması
ABD'den Afrin açıklaması
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
OHAL altıncı kez uzatıldı
OHAL altıncı kez uzatıldı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Antalya'da kar yağışı

Kar nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda bazı araçlar yolda kaldı

Antalya'da kar yağışı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede öğle saatlerinde başlayan kar, Alacabel mevkisinde etkili oldu. Akseki ilçesinin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar, Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.

Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Alacabel mevkisinde karayolları ekipleri, tuzlama çalışması başlattı. Yolda kalan araçlar içinde kurtarma çalışması yapıldı.

Kayganlaşan yol nedeniyle zaman zaman hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #alacabel #Alacabelde kar #antalya #Konya #seydişehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.