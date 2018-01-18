Kar nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda bazı araçlar yolda kaldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.



Bölgede öğle saatlerinde başlayan kar, Alacabel mevkisinde etkili oldu. Akseki ilçesinin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar, Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.



Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Alacabel mevkisinde karayolları ekipleri, tuzlama çalışması başlattı. Yolda kalan araçlar içinde kurtarma çalışması yapıldı.



Kayganlaşan yol nedeniyle zaman zaman hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

