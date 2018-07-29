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Antalya'da Konyaaltı Plajı doldu taştı

Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Sıcak hava ve denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Antalya'da serinlemenin alternatif yolu ise fıskiyeler oldu.

Antalya'da Konyaaltı Plajı doldu taştı

Güneşlendiler, denize girdiler bol bol eğlendiler... 

Antalya'da sıcak havadan bunalan ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. 

Kent merkezinde hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkan Antalya'da sıcak hava ve denizin keyfini en çok çocuklar sürdü. 

Serinlemenin alternatif yollarını arayanların adresi ise fıskiyeler oldu. 

Aileler, Konyaaltı Sahili'nde paralel parktaki fıskiyelerde su oyunlarıyla hem serinledi hem de çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sıcak #antalya
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