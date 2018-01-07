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Antalya'da köprü çilesi

Kışın gelmesi Antalya'nın Yeni Mahallesi'nde oturan yurttaşlar için ayrı bir çileye dönüştü. Çünkü onlar diğer mahallede bulunan kamu kurumları ve okula gitmek için dereden geçiyor.

Antalya'da köprü çilesi
Her gün aynı sorun aynı dert. Öğrenciler okula, köylüler misafirliğe dereden paçaları katlayarak geçiyor.

Burası Antalya'nın Aksu ilçesi. Barbaros Mahallesi ile Yeni Mahalle, aradan geçen dere ile birbirinden ayrılıyor.

Yeni Mahalle'de dere yatağına yakın 10 aile oturuyor. Aileler derenin diğer tarafında kalan kamu kurumları ve okuldan yararlanmak istiyor. Ancak dere üzerinde köprü olmaması buna engel.

Aksu İlkokulu'nda okuyan öğrenciler okula gitmekte büyük zorluk yaşıyor. Anneler günde iki kere çocuklarını sırtlarında taşıyıp dereden geçiriyor.

Yeni Mahalleli yurttaşlar bir an önce dere üzerine köprü yapılmasını istiyor.



ulusal.com.tr
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