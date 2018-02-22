Akseki ilçesinde nesli tehlike altında bulunan vaşak, karayolu kenarında ölü bulundu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde nesli tehlike altında bulunan vaşak, karayolu kenarında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bölgesinde bulunan Akseki-Seydişehir Karayolu Püser Boğazı mevkisindeki şarampolde, araç çarptığı tahmin edilen vaşağın leşi bulundu.



Leş, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliğine teslim edildi.

