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Antalya'da ölü vaşak bulundu

Akseki ilçesinde nesli tehlike altında bulunan vaşak, karayolu kenarında ölü bulundu. 

Antalya'da ölü vaşak bulundu

 Antalya'nın Akseki ilçesinde nesli tehlike altında bulunan vaşak, karayolu kenarında ölü bulundu. 

Edinilen bilgiye göre, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bölgesinde bulunan Akseki-Seydişehir Karayolu Püser Boğazı mevkisindeki şarampolde, araç çarptığı tahmin edilen vaşağın leşi bulundu.

Leş, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliğine teslim edildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya
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