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Antalya'da organ ve doku ticareti iddiası

Antalya'da organ ve doku ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Antalya'da organ ve doku ticareti iddiası

Antalya'da organ ve doku ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir hastaneye organ nakli için başvuran Ürdün uyruklu Y.S.J.B. (65) ile verici S.Y.S.B'nin (35) yapılan soy bağı testinde belirttiklerinin aksine baba-oğul olmadıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede, tetkikler için kan veren gerçek verici kişinin Suriye uyruklu . olduğunu belirlendi.

Y.S.J.B, S.Y.S.B. ve . ile yetki belgesi bulunmadan şüphelilerle tercümanlık yapmak ve hastanedeki işlemlerini takip etmek için bin 250 dolar karşılığında anlaşan Irak uyruklu M.D.E. ile K.A.M.W. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.J.B, S.Y.S.B. ve . çıkartıldıkları mahkemece "organ ve doku ticareti" iddiasıyla tutuklandı, M.D.E. ile K.A.M.W. serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #doku ve organ ticareti #antalya
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