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Antalya'da orman yangını

Kaş ilçesindeki yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 işçiyle müdahale ediliyor

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #orman yangını #Kaş
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