Antalya'da kaza yapan otomobil köprülü kavşağın korkuluklarında asılı kaldı.

Antalya'da kaza yapan otomobil köprülü kavşağın korkuluklarında asılı kaldı.



Mevlana Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CPU 49 plakalı otomobil, Mevlana Köprülü Kavşağı'nın korkuluklarına çarptı.



Otomobilin kavşağın korkuluklarında asılı kalması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün otomobilden çıkarak olay yerinden ayrıldığını belirledi.



Bir şirket üzerine kayıtlı olduğu öğrenilen araç, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.