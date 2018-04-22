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Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Yakınlarının cenazesi için İskenderun'a giden araç kiralama firması sahibi Mehmet Bilik'in cep telefonuna, şirketine ait olan ve oğlu Alpaslan Bilik (23) tarafından kullanılan 07 EZC 31 plakalı aracın GPS bağlantısının kesildiği mesajı geldi.

Bilik, durumu Antalya'daki yakınlarına bildirdi. Aracın son GPS sinyalinin geldiği Hurma Mahallesi Hisarçandır yolunda yaklaşık 3 saat arama yapan Bilik'in yakınları, güvenlik güçlerinden de yardım istedi. 

Polis ve jandarma ekipleri, aracı yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanmış halde buldu. 

Araçta sıkışan sürücü Alpaslan Bilik ve Ümit Şahin (22), itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Araçtaki Abdurrahman Rüzgar'ın (23) cesedi ise aracın yanında bulundu.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rüzgar'ın cesedi, itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Araçtakilerin, Altınyaka Mahallesi'ndeki mesire alanlarına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #otomobil #uçurum #araç #Ölü #yaralı
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