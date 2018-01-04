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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mustafa Tuncer yönetimindeki 07 NZU 07 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki Mustafa Uyar'a çarptı.

Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Uyar'ın cenazesi morga kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #mustafa uyar #kaza #alanya
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