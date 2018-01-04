Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mustafa Tuncer yönetimindeki 07 NZU 07 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki Mustafa Uyar'a çarptı.
Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Uyar'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
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