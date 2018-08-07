Kuvvetli sağanak yağış Antalya'nın Elmalı ilçesinde sele neden oldu. Yüzlerce dönüm ekili alan ve seralar sel suyu altında kalırken, 12 evde zarar meydana geldi.

Ekili alanlar, seralar su altında kaldı...



Antalaya'da etkili olan kuvvetli sağanak seli beraberinde getirdi. Elmalı ilçesinde yağmur üreticiyi vurdu.



Yaklaşık bir saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi.



Sağanak sonrası Elmalı da manzara buydu...



Antalaya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi, iş makineleriyle sel sularının sürüklediği toprak, taş ve ağaç dalları temizledi.



Hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 12 evin büyük hasar gördüğü tespit edildi. Ekili alanları sular altında kalan üretici ise perişan...



Antalya Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti, vatandaşlardan bilgi aldı.

SESAÇ // Tüm ürün telef oldu. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Üreticimizin kaybı büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Zararın boyutu yapılan inceleme sonucunda çok daha net ortaya çıkacaktır. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu. ))



Elmalı üreticisi yetkililerden yaralarını sarması için yardım bekliyor.



ulusal.com.tr