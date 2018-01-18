Gazipaşa ilçesinde seralar ve tekneler zarar gördü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, tarım arazisi ve seralar ile deniz kıyısındaki teknelerde hasara neden oldu.



Öğle saatlerinde başlayan ve saatteki hızı kimi zaman 50-60 kilometreye ulaşan rüzgar, tarım arazileri ve seraları olumsuz etkiledi. Bazı seraların örtüleri parçalandı.



İlçede, 15 dönüm arazide çilek yetiştiren Nevzat Oğuz, hasat yaptıkları bir dönemde rüzgarın büyük zarar yol açtığını söyledi.



Balıkçı barınağında da tekne sahipleri rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Barınaktaki bazı tekneler zarar gördü.



Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Lütfi Aman, balıkçıların ekmek teknelerini sabaha kadar bekleyeceklerini ifade ederek "Teknelerimiz şu anda Allah'a emanet.

Teknelerimizin gece boyunca başında olacağız. Umarım büyük bir sorun yaşanmaz" şeklinde konuştu.



Balıkçı Şaban Aman da "Deniz fırtınalı olduğu için limanda teknelerimizi beklemek zorundayız. Tedbir olarak halatlarımızı sağlamlaştırdık. En azından azami 5 metre dalga var. Gece daha çok olacak, inşallah ekmek teknelerimize bir şey olmaz." dedi.



Öte yandan, bazı yerleşim merkezlerinde ağaçlardan kopan dallar ile çatılardan düşen parçalar etrafa savruldu. Rüzgar nedeniyle bir marketin tabelası otoparktaki araçların üzerine düştü.

