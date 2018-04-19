Antalya'da son dakika... Antalya'da, bir öğrenci servisi ile tanker çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi

Antalya'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.



