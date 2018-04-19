KFC Türkiye hakkında flaş karar
KFC Türkiye hakkında flaş karar
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki
Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
YSK'dan erken seçim açıklaması
YSK'dan erken seçim açıklaması

Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da son dakika... Antalya'da, bir öğrenci servisi ile tanker çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi

Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

 

Etiketler; #antalya #trafik kazası #öğrenci servisi #tanker
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.