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Antalya'da tedavi gören Somalili çocuk yaşamını yitirdi

Somali'de doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da tedavi gören Somalili çocuk yaşamını yitirdi

Somali'deki evlerinde meydana doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan Hamda Abdullahi Mohamed (15), iki ay önce uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Vücudunun yüzde 50'sinde alev yanığı olduğu belirtilen Hamda, 6 Ağustos'ta yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Hamda, tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Hamda'nın cenazesinin, Somali'ye gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yanık #tedavi #somali #Akdeniz Üniversitesi
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