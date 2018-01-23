Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



İlyas Dikici idaresindeki 07 DFK 43 plakalı otomobil ile Özer Yavuz'un (38) kullandığı 07 TP 672 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya karayolunun 12. kilometresi, Belen Mahallesi Maysara mevkisinde çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile 07 TP 672 plakalı otomobilde bulunan Hasan (61), Fatma (60), Elvan (36), Belinay Asi (6) ve Simay Ayça Yavuz (15) yaralandı.



İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Belinay Asi Yavuz ile özel hastanede tedavisi süren Özer Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.