banner967
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İlyas Dikici idaresindeki 07 DFK 43 plakalı otomobil ile Özer Yavuz'un (38) kullandığı 07 TP 672 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya karayolunun 12. kilometresi, Belen Mahallesi Maysara mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 07 TP 672 plakalı otomobilde bulunan Hasan (61), Fatma (60), Elvan (36), Belinay Asi (6) ve Simay Ayça Yavuz (15) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Belinay Asi Yavuz ile özel hastanede tedavisi süren Özer Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kumluca #antalya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.