Antalya'nın Akseki ilçesinde, Japon turistleri taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve içinde 18 Japon turist bulunan Bayram Yetkin idaresindeki 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, midibüsteki 18 Japon turist yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek turist, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.
Turistlerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.