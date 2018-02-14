ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

Antalya'da uyuşturucu operasyonları

Gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonları

 Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Döşemealtı ilçesinde, U.A idaresindeki otomobil durduruldu.

Araçta, 1 kilo esrar ele geçirildi, sürücü U.A. gözaltına alındı.

Kemer ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, N.A. ve M.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #Kemer #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.