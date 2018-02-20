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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Demokrasi Bulvarı'nda durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 5 gram eroin, madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan 5 hap, 1 enjektör ve 90 lira ele geçirildi.

Ekipler araçta bulunan S.B. (18), M.T. (18), M.Ç. (19), A.N. (33) ve B.E'yi (33) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, M.T. ve M.Ç, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler A.N. ve B.E. ise "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlarından tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #tutuklama #Antalya Emniyet Müdürlüğü
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