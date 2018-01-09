banner965
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 14 bin 267 uyuşturucu hap ve 850 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

 Antalya'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 14 bin 267 uyuşturucu hap ve 850 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 14 bin 267 uyuşturucu hap ve 850 gram kokain ile bir miktar esrar ile "skunk" olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan İ.K.O, M.A, S.Ç, A.Y. ve S.P'nin işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yargılanmak üzere adliyeye sevk ediliği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden daha önce aynı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan İ.K.O. ile M.A. ve A.Y'nin tutuklandığı, S.P. ve S.Ç'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu hap #uyuşturucu #kokain #antalya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Teniste milli kadrolar açıklandı
Sonraki Haber
Gençlerbirliği, Aydın Karabulut ile anlaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.