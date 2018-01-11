Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı

Antalya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Muratpaşa ve Kepez ilçeleri ile İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, bir hassas terazi, sahte kimlik, uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Y.K, A.B, A.B, B.Y, R.S.B, P.K, S.Y. ve İ.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.