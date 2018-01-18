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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 15 kişi tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda biri kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 1,70 gram metamfetamin, 80 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya #antalya #jandarma #polis #uyuşturucu
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