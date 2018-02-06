Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda Yayla Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ş. ile E.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.