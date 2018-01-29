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Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan T.Ç. tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan T.Ç. tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kasaplar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliler Ş.T, M.Ç, T.A. ve T.Ç'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 37 gram skunk esrar karışımı uyuşturucu madde ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurmak" suçlarından tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manavgat #antalya #uyuşturucu  ticareti
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