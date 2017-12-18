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Antalya'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp devrilmesiyle meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Antalya'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp devrilmesiyle meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye karayolunun 9'uncu kilometresindeki Güllü Pınar mevkiinde meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli yönüne giden Alpaslan Çelik (40) yönetimindeki 07 GAF 83 plakalı yolcu midibüsü, virajda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyere çarparak yan yatan midibüste 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Sağlık durumu iyi olan yaralılar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Kaza nedeniyle kapanan yol ise yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #korkuteli #antalya
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