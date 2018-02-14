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Antalya'da yolcu midibüsü devrildi, çok sayıda yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır, 14 kişi yaralandı.

Antalya'da yolcu midibüsü devrildi, çok sayıda yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya- Kumluca karayolunun 33'üncü kilometresindeki Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kumluca-Kemer arasında yolcu taşımacılığı yapan Musa Uludağ yönetimindeki 07 V 7983 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazada, şoför Musa Uludağ ile birlikte 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kemer ve Kumluca'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FERYAT EDİP EŞİNİ SORDU



Olay yerine gelen Musa Uludağ'ın eşi Halime Uludağ, ağlayıp, feryat ederek yolcuların ve eşinin sağlık durumunu sordu. Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Antalya Bölge Trafik Şube Müdürü Muhittin Ergen ile İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

'BURADA İLK DEFA KAZA OLMUYOR'

Midibüste muavin ve ikinci şoför olarak görev yapan Osman Karacüce, "Yağıştan oldu. Yolun sol tarafına kaymayı önlemek için tedbir alınmış ancak diğer taraf yapılmamış. Burada ilk defa kaza olmuyor. Çok kaza oldu. Yolda tedbir alınmasını istiyoruz, araçların kaymaması için. Araçta benimle beraber 15 kişi vardı. Antalya'ya gidiyorduk. Ben hariç hepsi yaralı" dedi.

Kazanın ardından midibüs vinçle olay yerinden kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazası #Kemer #antalya
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