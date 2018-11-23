Akseki-Manavgat kara yolunda Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 26 kişi hastanelere kaldırıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.



Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.



Kazada ilk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.



Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.