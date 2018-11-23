banner999
Milli İHA yerli motorla uçmaya hazırlanıyor
Milli İHA yerli motorla uçmaya hazırlanıyor
Adana'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Trump, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunu buldu!
Trump, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunu buldu!
Fransa'dan Kaşıkçı hamlesi
Fransa'dan Kaşıkçı hamlesi

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Akseki-Manavgat kara yolunda Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 26 kişi hastanelere kaldırıldı

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manabgat akseki yolu #trafik kazası #kaza #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.