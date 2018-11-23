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Antalya'da yolcu otobüsü devrildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi

Trafikte bir anlık dikkatsizlik yine can aldı. Kazanın adresi Antalya...

Akseki ilçesinde seyir halindeki bir minibüs devrildi, bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 

Devrilen minibüs Şanlıurfa'dan Antalya'ya çalışmaya giden Suriyeli işçileri taşıyordu. 

Minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkiinde devrildi.

Kazada yaralanan 26 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #kaza #trafik kazası #manabgat akseki yolu
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