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Antalya'daki cinayet davasında karar

Bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklardan birine ağırlaştırılmış, diğerine müebbet hapis cezası verildi

Antalya'daki cinayet davasında karar

Antalya'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şefik Varol, Müslüm Teymurluk, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Varol savunmasında, kendini korumak için Serin'i öldürdüğünü, kimseyi öldürmeye azmettirmediğini iddia etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Varol ile Teymurluk'a "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Teymurluk'un cezasını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, müebbet hapis cezasına indirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 22 Ocak 2016'da ormanlık alanda Abbas Serin'in cesedinin bulunmasıyla ilgili Şefik Varol ve Müslüm Teymurluk tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #müslüm teymurluk #karar #cinayet #antalya #Abbas serin
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