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Antalya'daki kuyumcu hırsızlığı: Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Manavgat'ta ilçesinde gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'daki kuyumcu hırsızlığı: Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Olaydan sonra kaçan ve Alanya ilçesinde yakalanan Hüsnü M, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Evrenseki Mahallesi'nde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çaldığı öne sürülen Hüsnü M, kayıplara karışmış, Alanya'daki bir otelde çalıntı altın ve mücevherlerle yakalanmıştı.

Etiketler; #adliye #antalya #Kuyumcu hırsızlığı #manavgat
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