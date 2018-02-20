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Antalya'daki sosyal medyadan terör propagandası

Tutuklamalara tepki için karayolunu trafiğe kapatmaya çalışan 9 kişi gözaltına alındı

Antalya'daki sosyal medyadan terör propagandası

Antalya'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 13 Şubat'ta gözaltına alınan Halkevleri Antalya Temsilcisi Kutay M, Serdar B, Yusuf T. ve Mustafa A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kutay M. ve Serdar B. tutuklandı, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme kararının ardından Halkevleri üyesi bir grup, Antalya Adliyesi önünde tutuklamaları protesto etti. Çevik Kuvvet ekiplerince adliye bahçesinden çıkarılan grup üyeleri daha sonra karayolunu trafiğe kapatmaya çalıştı.

Uyarıları dikkate almayan 9 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör propagandası #gözaltı #antalya #tutuklama
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