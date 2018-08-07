Elmalı ilçesinde dün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşam üstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşam üstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı.



Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşam üstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı.



Dün Yılmazlı ve Salur mahalleleri selden etkilenirken, bu akşam saat 18.00 sıralarında sağanak yağış sonrası bu kez Karaköy Mahallesi sel baskınına uğradı. Olayın ilk saatlerinde selde iki kişinin kaybolduğu bilgisi alındı, ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı.



Sel baskınında 50’ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.



Bazı evlerin çatıları, çamur yığıntısı altında kaldı. Çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi.



Elmalı Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.