Antalya Elmalı'da peş peşe depremler! 12 saniye arayla deprem oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kısa süre içinde art arda iki deprem kaydedildi. Bölge halkında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıların derinlik ve büyüklük bilgileri paylaşıldı.

12 SANİYE ARAYLA İKİ SARSINTI

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Elmalı'daki depremlerin ayrıntıları:

İlk Deprem: Saatler henüz sarsıntıyı gösterirken Elmalı merkezli ilk depremin büyüklüğü 3,7 olarak ölçüldü. Bu sarsıntının yerin yaklaşık 59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İkinci Deprem: İlk sarsıntıdan yalnızca 12 saniye sonra aynı bölgede bu kez 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin ise 7 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.