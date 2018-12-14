Antalya'da otomobilinde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da otomobilinde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, memleketi Konya'nınAkşehir ilçesinde toprağa verildi.



Karaaslan için ilçeye bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.



İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın, Doğrugöz Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Karaaslan'ın naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.



Törene, Karaaslan ailesinin yanı sıra Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.