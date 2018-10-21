Antalya falezlerinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.



Polis ekipleri, cesedin bulunduğu yerin sarp ve çalılık olmasından dolayı, itfaiyeden yardım istedi. İple cesedin bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri cesedi bota taşıdı.



Botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen erkek cesedinin yaklaşık 10-15 günlük olduğu ve Bulgaristan vatandaşı Miroslav Angelov'a (27) ait olduğu belirlendi.



Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.