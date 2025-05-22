Antalya falezlerinde kaçak yapılaşma devam ediyor

Önce oteller şimdi de Apartmanlar! Antalya falezlerinde kaçak yapılaşma bitmiyor. Jeofizik Mühendisleri falezlere açılan tünellerin yarattığı büyük tehlikelere karşı uyardı. Kaçak tünellerin kapatılmasını talep etti.

Hanife Yalçın Hanife Yalçın
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Önce oteller şimdi de Apartmanlar! Antalya falezlerinde kaçak yapılaşma bitmiyor. Jeofizik Mühendisleri falezlere açılan tünellerin yarattığı büyük tehlikelere karşı uyardı. Kaçak tünellerin kapatılmasını talep etti.

OTELLERİN ARDINDAN ŞİMDİ DE APARTMANLAR

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Bu kez bir apartmandan denize açılan bir tünel tespit edildi. Kaçak olarak açılan tüneller, yalnızca 1. derece sit alanı yasağını ihlal etmiyor, aynı zamanda ciddi riskler de barındırıyor. Antalya Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Karaman'a göre açılan tüneller aslına uygun şekilde kapatılmalı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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