Antalya Gazipaşa, tropikal meyve deposu olacak
Türkiye'nin mikroklima etkisine sahip tek bölgesi Gazipaşa, bu ayrıcalığının meyvelerini almaya başladı. Antalya'nın doğu ilçesinde bugün, mangodan ejdere, yirmiyi aşkın tropikal ürün yetişiyor. Çekirdeksiz Nar'ın da tek adresi olan Gazipaşa'da onuncu kez Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali düzenlendi.
YURT 22.10.2019, 18:46
'Neden olmasın?' dediler ve mangodan, ejder meyvesine, guavadan, yıldız meyvesine, uzak kıtalarda yetişen meyveleri topraklarına ektiler.
Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik'e göre, üretim başarılı. Verim ise günden güne artıyor.
Gazipaşa Belediyesi'nin düzenlediği festivalle bu bereket coşkuya dönüştü. Çevre köylerden gelen çiftçiler, çeşit çeşit ürünlerini görücüye çıkardı.
Peki Antalya Gazipaşa, hem çekirdeksiz narın hem de tropikal meyvelerin yetiştiği tek bölge olmayı neye borçlu?
Tropikal meyve yetiştiricilerinin yeni hedefi Avrupa ve Rusya pazarına uzanmak.
Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kısa süre içerisinde tropikal meyve yetiştiriciliğinde uzun yol kat edildiğini belirtti.
ulusal.com.tr
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