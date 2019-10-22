Antalya Gazipaşa, tropikal meyve deposu olacak

'Neden olmasın?' dediler ve mangodan, ejder meyvesine, guavadan, yıldız meyvesine, uzak kıtalarda yetişen meyveleri topraklarına ektiler.

Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik'e göre, üretim başarılı. Verim ise günden güne artıyor.

Gazipaşa Belediyesi'nin düzenlediği festivalle bu bereket coşkuya dönüştü. Çevre köylerden gelen çiftçiler, çeşit çeşit ürünlerini görücüye çıkardı.

Peki Antalya Gazipaşa, hem çekirdeksiz narın hem de tropikal meyvelerin yetiştiği tek bölge olmayı neye borçlu?

Tropikal meyve yetiştiricilerinin yeni hedefi Avrupa ve Rusya pazarına uzanmak.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kısa süre içerisinde tropikal meyve yetiştiriciliğinde uzun yol kat edildiğini belirtti.

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