Antalya Havalimanı otoparkında dehşet! Emekli polis eşini vurdu, ikna çalışması sürüyor

Olay, öğle saatlerinde Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otopark alanında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, emekli bir polis memuru ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, yanında bulunan beylik tabancasını çekerek eşine ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

KADIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ, MÜZAKERE SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurşunların hedefi olan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından silahını bırakmayan ve çevreye tehdit oluşturan emekli polis memurunu teslim olması için ikna etme çalışmaları özel harekat ve müzakereci polisler tarafından sürdürülüyor. Bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, olaya ilişkin çok yönlü adli tahkikat başlatıldı.