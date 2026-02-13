Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar: Uçağın tekeri koptu, kanadı parçaladı!

Olay, Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. SunExpress Havayolları'na ait Antalya-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan uçak, kalkış öncesi taksi yolunda ilerlediği sırada teknik bir sorun yaşadı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle uçağın sol tarafındaki iniş takımı dikmesi koptu ve tekerlek yerinden çıktı.

KOPAN TEKER KANADI PARÇALADI

Yerinden fırlayan parçalar nedeniyle uçağın sol kanadında hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, hasar gören uçağı bulunduğu alandan kaldırmak için çalışma başlattı.

Uçak içerisinde bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına Gaziantep seferi için başka bir uçak tahsis edildi. Konuyla ilgili SunExpress'ten yapılan açıklamada, XQ7646 uçuş numaralı uçakta taksi esnasında teknik bir arıza yaşandığı doğrulandı.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir."