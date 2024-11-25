Antalya Havalimanı'ndaki uçakta yangın! Motor bölümü alev aldı

Antalya Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde büyük panik yaşandı. Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktı.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu da Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi. Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.

ANTALYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Valiliği de Rusya-Antalya seferini yapan uçakta çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yangına 21.36'da Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, başkaca olumsuz durum yaşanmamıştır Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir." denildi.