Antalya, 5’inci kez Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarına ev sahipliği yapıyor. Sektörde son teknoloji ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

40 stand kuruldu, 81 ilden hayvan üreticileri bu fuarda buluştu.



Animal Antalya 5'inci Uluslararası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı kapılarını açtı.



Sektörde son teknoloji ürünler ve hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan aletler yurttaşlara tanıtıldı.



Fuarda ilginç aletler de sergilendi. Atıl Araç lastikleri geri dönüşüm sayesinde kauçuğa dönüştürülüyor. O kauçuklar da birçok farklı alanda kullanılıyor. O alanların başında ise ahır zeminin kaplanması geliyor.



Fuarda en dikkat çeken alet ise Çiğ Süt Otomat Makinesi. Üstelik yerli yapım.



Üreticiden alınan süt otomata yükleniyor. Ardından çiğ süt almak isteyen vatandaş, otomata para yükleyerek istediği kadar süt alabiliyor.



Otomat makinasının başka modelleri de bulunuyor.



Fuarda 100 litre gibi az miktarda sütten peynir, yoğurt ya da tereyağı üretebilen butik mandıra tipi makineler de sergileniyor. Hem de en iyi hijyen koşulları altında.





HABER: MESUT TÖRÜN KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK

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