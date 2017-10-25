Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarına ev sahipliği yapıyor

Antalya, 5’inci kez Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarına ev sahipliği yapıyor. Sektörde son teknoloji ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Antalya, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarına ev sahipliği yapıyor

40 stand kuruldu, 81 ilden hayvan üreticileri bu fuarda buluştu.  

Animal Antalya 5'inci Uluslararası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı kapılarını açtı. 

Sektörde son teknoloji ürünler ve hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan aletler yurttaşlara tanıtıldı. 

Fuarda ilginç aletler de sergilendi.  Atıl Araç lastikleri geri dönüşüm sayesinde kauçuğa dönüştürülüyor.  O kauçuklar da birçok farklı alanda kullanılıyor. O alanların başında ise ahır zeminin kaplanması geliyor.   

Fuarda en dikkat çeken alet ise Çiğ Süt Otomat Makinesi. Üstelik yerli yapım.

Üreticiden alınan süt otomata yükleniyor.  Ardından çiğ süt almak isteyen vatandaş,  otomata para yükleyerek istediği kadar süt alabiliyor. 

Otomat makinasının başka modelleri de bulunuyor.

Fuarda 100 litre gibi az miktarda sütten peynir, yoğurt ya da tereyağı üretebilen butik mandıra tipi makineler de sergileniyor. Hem de en iyi hijyen koşulları altında.
 

HABER: MESUT TÖRÜN KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK
ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bilal Dicle son yolculuğuna uğurlandı
Sonraki Haber
Öncü Gençlik’ten Nazım Hikmet ziyareti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.