banner1002
Mutluer konuştu, HDP/PKK telaşa kapıldı!
Mutluer konuştu, HDP/PKK telaşa kapıldı!
İstanbul'da yağış bekleniyor
İstanbul'da yağış bekleniyor
Türkiye'den Meksika'ya taziye mesajı
Türkiye'den Meksika'ya taziye mesajı
Trump: İnsanımızı eve getirmek istiyoruz
Trump: İnsanımızı eve getirmek istiyoruz

Antalya için şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya merkezi ve Serik ilçesi için sağanak yağış uyarısında bulundu

Antalya için şiddetli sağanak uyarısı

Antalya'nın merkez ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya çevrelerindeki sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar devam edecek. 

Yağışların, Antalya merkez ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden olası ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.