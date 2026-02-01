Antalya-Isparta kara yolunda feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya–Isparta kara yolunda, Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin Isparta’daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.