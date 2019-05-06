Turizmin başkenti Antalya, kadim dostluğa bir kez daha kucak açtı. 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı etkinlikleri kapsamında, Aile Festivali düzenlendi. İki milletin çekirdek yapısı bu festivalde daha da kaynaştı.

İp çekme ve çuval yarışmasında minikler annelerine karşı yarıştı. Babalar bu eğlence dolu anları kayıt altına aldı. Antalya Aile Festivali, iki milleti birbiriyle daha da kaynaştırdı.



2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı etkinlikleri kapsamında, Aile Festivali düzenlendi. Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda yapılan festivalde kadim dostluğa bir kez daha kucak açıldı.



2 gün süren festivalde, Rus sanatçıların verdiği konserlerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da yapıldı. Minikler hem yarışlar hem de dans etkinliklerinde annelerini geride bıraktı.



Katılımcıların arasında kenti yurt edinenlerde vardı.



Festivalin Ajans Sorumlusu Barış Yalaz, Rusların 9 Mayıs Zafer Bayramı ile Turizm yılını bu festivalde birleştirdiklerini belirtti.







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