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Antalya Kemer'de kaybolan Buse Acar için Ankara'dan özel ekip geldi

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı. Kayıp Acar için Ankara'dan özel ekip geldi. Dereye düşen araçtaki Buse aranıyor

Antalya Kemer'de kaybolan Buse Acar için Ankara'dan özel ekip geldi

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 10, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibinden 3, Antalya Emniyet Müdürlüğünden 5 kişilik dalgıç ekibi derede 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara Jandarma'ya ait iki arama kurtarma köpeği de destek veriyor.

Arama çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur olay yerinden yönetiyor.

"Taşlar başımızın yanından kurşun gibi geçiyordu"

Sanayi esnafından Cevdet Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle hortumun ortaya çıktığını belirtti.

Hortumun büyüklüğünü görünce işletmenin içerisine saklandıklarını dile getiren Cevdet Başkan "İş yerinin ortasındaki kolona tutunarak hortumun geçmesini bekledik. Taşlar başımızın yanından kurşun gibi geçiyordu. O küçük kolon bizi korudu. Yaşadığımız için mutluyuz. İş yerinde ve araçlarımızda zarar var. 

Kaybolan Buse Acar'ın aynı sanayi sitesindeki komşularının kızı olduğunu dile getiren Başkan, "Görmediğimiz, yaşamadığımız bir çileyi yaşadık. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın. Kulaklarım hala çınlıyor. Kızımızı arama çalışmalarına biz de destek olacağız." diye konuştu. 

Kemer Devlet Hastanesindeki zarar

İlçede yaşanan hortumda zarar gören Kemer Devlet Hastanesinde drone ile havadan görüntülendi.

Hastanenin bazı camlarının kırıldığı, otopark içerisindeki araçların zarar gördüğü, ağaçların ise köklerinden koptuğu görüldü. 

Yaşanan olayın ardından hastanedeki hastalar başka yerlere sevk edilirken, sadece acil servis hizmet veriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #hortum #buse acar #Kemer
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