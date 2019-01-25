Meteoroloji'den Antalya için kritik bir uyarı daha geldi. Kent ve ilçelerini vuran şiddetli fırtına ve yağış etkisini bugün de sürdürecek. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor. Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinde oluşan hortum nedeniyle de bilanço giderek ağırlaşıyor. Kaybolan üniversiteli gencin arama çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinde de çok kuvvetli sağanak yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyarlarda bulundu

Son yılların en yüksek ve şiddetli yağışlarını alan Antalya için kritik bir uyarı daha geldi. Kuvvetli fırtına bugün de devam edecek... Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz akşam başlayan sağanak ve fırtına, kent merkezinde ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan hortum can aldı. Bilanço da giderek ağırlaşıyor. Hortum nedeniyle biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi ise yaralandı.



Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kaybolmuştu. Acar'ı arama çalışmaları hala sürüyor.



Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 10, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibinden 3, Antalya Emniyet Müdürlüğünden 5 kişilik dalgıç ekibi arama çalışmalarına katıldı.



Hortum ve fırtına Kemer Devlet Hastanesi ve çevresinde hasara yol açtı. Hastalar, Antalya'daki çeşitli hastanelere nakledildi.



Yağış ve hortum, seralara, tarım arazilerine, araçlar ile bazı binalara da zarar verdi. Oluşan hasar havan görüntülendi.



Muğla'da da benzer görüntüler yaşandı. Şiddetli yağış ve fırtına Milas ilçesinde etkili oldu. Evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Çatıları uçtu. Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağışlara dikkat' uyarısı yaptı. Bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı, yer yer de kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.



Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



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