Antalya Konyaaltı Sahili'nde acı haber!

Olay, Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Gece saatlerinde denize giren iki arkadaşın uzun süre sudan çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve Deniz Polisi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Deniz Polisi'ne bağlı uzman dalgıçlar su altında arama-kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçların yoğun aramaları sonucunda:

Muhammet Torcu’nun (19) cansız bedeni sahilden 10 metre uzaklıkta, 3 metre derinlikte,

Uğur Kaan’ın (20) cansız bedeni ise sahilden 25 metre açıkta, 12 metre derinlikte tespit edildi.

Dalgıçlar tarafından karaya çıkarılan gençlerin cansız bedenleri, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.