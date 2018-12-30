Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 16:06'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 5 KM olarak duyuruldu



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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