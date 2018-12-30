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Antalya Korkuteli'de deprem (20 Aralık 2018 Kandilli son depremler)

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya Korkuteli'de deprem (20 Aralık 2018 Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 16:06'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 KM olarak duyuruldu

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #deprem #son depremler
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