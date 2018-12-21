Antalya Kumluca'da saat 11.31'de 31.28 km derinliğinde deprem meydana geldi. Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, depreme ilişkin, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.31'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre deprem yerin 31.28 km derinliğinde meydana geldi.



Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Akdeniz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.



Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı.



Kaymakam ile görüşme yaptıklarını, kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını aktaran Timur, "Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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